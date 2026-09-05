Реконструкция центрального перекрестка в Люберцах завершится в 2026 году.

В городском округе Люберцы продолжается строительство подземного пешеходного перехода на люберецком «Кресте». В настоящее время строители завершают обратную отсыпку грунта и восстановление дорожного полотна, что позволит в ближайшее время запустить движение по правому дублеру Октябрьского проспекта по направлению в область и значительно улучшить дорожную обстановку на пересечении проспекта и улицы Смирновской.

В подземном переходе уже приступили к внутренней отделке, завершается монтаж системы водоотведения, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Длина основного хода нового перехода составит более 90 метров.

Для удобства и безопасности пешеходов предусмотрены выходы на все четыре стороны перекрестка, а ступени будут оснащены противоскользящим покрытием. Открыть переход для движения планируется в 2026 году. Объект станет важным элементом транспортной инфраструктуры округа, обеспечивающим безопасное передвижение пешеходов в одном из самых загруженных узлов города.