Реконструкция стадиона «Орион» в Балашихе завершится к концу года

Стадион «Орион» на улице Пионерская модернизируют по губернаторской программе «Спорт Подмосковья». К работам приступили в начале 2023 года. Уже выполнена основная часть: готово футбольное поле с беговыми дорожками, продолжается обновление трибун и подтрибунного пространства. Они смогут вместить почти три тысячи зрителей. В начале августа установят сиденья. Их покроют огнезащитной краской.

«Стадион является важным спортивным объектом для этой части Балашихи. Для жителей Железнодорожного должна быть возможность заниматься в секциях и современных уютных спортзалах. Также мы осмотрели ледовую арену, где более 500 человек занимаются хоккеем и фигурным катанием, на летний период она полностью загружена. Планируется построить зимний крытый тренировочный комплекс по футболу. Надеемся, что все планы будут воплощены, а дети будут иметь возможность получать дополнительное образование и заниматься здесь спортом», — председатель Московской областной Думы сказал Игорь Брынцалов.

Работы разделены на два этапа. На первом реконструируют стадион и прилегающую территорию. На двух этажах подтрибунные помещения готовы на 90%. На третьем этаже разместят вип-ложу.

Универсальный спортивный комплекс с бассейном и двумя спортивными залами планируется завершить в ноябре 2024 года.

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