Реконструкция сети ливневой канализации началась в Королеве

В 2025 году более 1,5 километра новой ливневки оборудуют на одной из центральных улиц наукограда — проспекте Королева. К работе уже приступили, специалисты заменяют все изношенные трубопроводы, колодцы и другие конструкции на современные надежные коммуникации.

После завершения реконструкции на участке проспекта Королева будет полностью обновлено асфальтовое покрытие. Этот капитальный ремонт, который планируют завершить уже к концу сентября, станет первым этапом масштабного проекта по модернизации сетей ливневой канализации в городе.

Работа ливневок на сегодняшний день одна из самых важных и актуальных задач, так как система, спроектированная в Королеве в 70-х годах прошлого века, на многих участках уже не справляется с объемом сброса вод.