Реконструкция сети ливневой канализации началась в Королеве
В 2025 году более 1,5 километра новой ливневки оборудуют на одной из центральных улиц наукограда — проспекте Королева. К работе уже приступили, специалисты заменяют все изношенные трубопроводы, колодцы и другие конструкции на современные надежные коммуникации.
После завершения реконструкции на участке проспекта Королева будет полностью обновлено асфальтовое покрытие. Этот капитальный ремонт, который планируют завершить уже к концу сентября, станет первым этапом масштабного проекта по модернизации сетей ливневой канализации в городе.
Работа ливневок на сегодняшний день одна из самых важных и актуальных задач, так как система, спроектированная в Королеве в 70-х годах прошлого века, на многих участках уже не справляется с объемом сброса вод.
Напомним, в течение нескольких лет обновление сети велось на отдельных, самых проблемных точках. Так, были отремонтированы участки на улицах Героев Курсантов, Пушкинской, Садовой. Однако эта работа не смогла кардинально изменить ситуацию.
Качественно решить проблему подтоплений сможет стартовавший в этом году комплексный капитальный ремонт сетей.