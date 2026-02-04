Реконструкция очистных сооружений начнется в округе Люберцы в 2026 году

Глава Люберец Владимир Волков заявил о старте реконструкции городских очистных сооружений в Дзержинском в 2026 году. Работы улучшат качество водоснабжения для 53 тысяч жителей.

Объект, построенный в 1936 году, имеет высокий износ, а его текущей мощности в 20 тысяч кубометров в сутки уже недостаточно. Проект реализуют по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«В Дзержинском по программе губернатора мы в этом году приступаем к масштабному обновлению инфраструктуры ЖКХ — это все, что касается тепла, воды, капремонта дома. Но самой знаковой, без сомнений, станет реконструкция очистных сооружений. Проект масштабный, его мы планируем реализовать в течение трех лет. Важно, что после завершения работ мощность объекта вырастет до 30 тысяч кубометров, а качество воды улучшится у почти 53 тысяч жителей», — сообщил Владимир Волков на встрече с жителями.

Мероприятие прошло 3 февраля в новом корпусе «Успех» гимназии № 5. Глава округа напомнил, что при поддержке губернатора в 2025 году в Дзержинском удалось реализовать ряд важных проектов. Среди них — открытие корпуса гимназии № 5, капитальный ремонт взрослой поликлиники и дошкольного отделения гимназии № 4, запуск движения по Новому шоссе и благоустройство общественных пространств.

Кроме того, было открыто движение по временному выезду на МКАД. Полный капитальный ремонт дороги «МКАД — улица Алексеевская — улица Трудкоммуны» планируют завершить в текущем году.