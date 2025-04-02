Реконструкция наркологического диспансера началась в Красногорске

Власти городского округа приняли решение провести реконструкцию исторического здания 1939 года, где разместится новый амбулаторный наркодиспансер. На стройплощадке побывала с инспекцией делегация депутатов Московской областной думы и общественников.
Сейчас строители ведут монолитные работы. Проверяющие ознакомились с графиком, чтобы выяснить соблюдают ли рабочие сроки строительства.
«Пока видим, что работают профессионально, на совесть, и мы думаем, что в декабре сможем открыть наркодиспансер», — отметил депутат Московской областной думы Роман Володин.
Медицинское учреждение будет разделено на детскую и взрослую зоны. Для помощи жителям в нем обустроят дневной стационар. Там пациенты под наблюдением специалистов смогут пройти первый этап реабилитации. В будущем наркодиспансере будут применять все современные методики, как психотерапевтические, так и медикаментозные. Строительство здания планируют завершить до конца текущего года.
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