Реконструкция наркологического диспансера началась в Красногорске

«Пока видим, что работают профессионально, на совесть, и мы думаем, что в декабре сможем открыть наркодиспансер», — отметил депутат Московской областной думы Роман Володин.

Медицинское учреждение будет разделено на детскую и взрослую зоны. Для помощи жителям в нем обустроят дневной стационар. Там пациенты под наблюдением специалистов смогут пройти первый этап реабилитации. В будущем наркодиспансере будут применять все современные методики, как психотерапевтические, так и медикаментозные. Строительство здания планируют завершить до конца текущего года.