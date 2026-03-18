Реконструкция моста в Пирогово: готовность более 14%

В микрорайоне Пирогово продолжается масштабная реконструкция моста. На данный момент строительная готовность объекта составляет более 14%. На площадке работают 48 человек и задействовано 12 единиц техники. Специалисты занимаются бетонированием опор и устройством линий электропередач и связи.

Проект предусматривает два этапа реализации. В рамках первого этапа будет построен новый двухполосный мост протяженностью 99 метров.

В результате второго этапа старый мост демонтируют, а прилегающий участок дороги длиной более 1,6 км от улицы Комсомольской до улицы Центральной реконструируют. На улицах Передовая, Овражная, Кооперативная, Фабричная и Пролетарская обустроят разворотные петли и съезды. Для удобства и безопасности жителей будут оборудованы наземные пешеходные переходы, пешеходная зона и остановки общественного транспорта.

Благодаря новым инженерным решениям транспортная доступность улучшится для 10 тысяч жителей. Новый мост обеспечит еще один удобный выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.

После завершения работ пропускная способность участка увеличится вдвое — с 800 до 1600 автомобилей в час. Завершение всех работ запланировано на май 2028 года.