Реконструкция КНС в округе Солнечногорск вышла на финишную стадию

В поселке Голубое на улице Трехсвятская близится к завершению реконструкция канализационно-насосной станции. Строительная готовность объекта составляет 99%.

Об этом сообщил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов после осмотра станции. Подрядная организация «Элма» выполняет утепление фундамента и завершает отделочные работы.

«Осталось сделать электроосвещение, электропроводку и оснастить здание вентиляцией. Все работы будут завершены раньше срока. Уже сейчас новые насосы и дробилка в работе, новая пусковая установка также запущена», — сказал Леонид Степанов.

На объекте смонтировали дизельный генератор с автоматическим включением при перебоях электроснабжения. Это гарантирует бесперебойную работу оборудования и стабильное водоотведение для жителей.

Завершение работ запланировано на 1 марта 2026 года.