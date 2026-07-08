Реконструкция боев под Прохоровкой пройдет в парке «Патриот» в Одинцове

В Центральном парке «Патриот» в Одинцовском округе 11 июля пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная танковому сражению под Прохоровкой — одному из ключевых эпизодов Курской битвы. Зрители смогут увидеть масштабные боевые сцены с участием исторической техники.

Воссоздать события Великой Отечественной войны готовятся участники исторических клубов Москвы и нескольких регионов России. Они представят театрализованную реконструкцию с использованием формы, стрелкового вооружения и тяжелой техники. Во время представления зрители увидят эпизоды танкового боя, действия пехоты и элементы, максимально приближенные к событиям лета 1943 года.

Начало мероприятия запланировано на 14:00, сбор гостей — с 13:30. Вход свободный. Лучший обзор на реконструкцию откроется с трибуны А зоны скоростного спуска на Музейной площадке № 1.

Сражение под Прохоровкой состоялось 12 июля 1943 года и стало одним из самых известных эпизодов Курской битвы. В ожесточенных боях советские войска остановили наступление немецких танковых соединений, что стало важным шагом к стратегическому перелому в войне. За проявленные мужество и героизм более 200 советских солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.