Реконструкция Афанасовского шоссе завершится в Мытищах

Реконструкция Афанасовского шоссе в Мытищах вышла на финальную стадию. Общая готовность ключевого для города объекта уже оценивается в 80%.

В настоящее время основные усилия подрядчика сосредоточены на строительстве локальных очистных сооружений — заключительного инфраструктурного элемента проекта. Параллельно ведется монтаж оставшихся шумоизоляционных экранов и благоустройство прилегающей территории. На площадке ежедневно работают бригады из 30 человек с привлечением 13 единиц спецтехники.

Напомним, что первый этап реконструкции был завершен в июле 2025 года, когда для движения открылся расширенный до четырех полос участок длиной 2,7 км с удобной развязкой на Мытищинскую хорду. Также в рамках проекта уже полностью возведены три надземных пешеходных перехода. Согласно утвержденному графику, полная сдача обновленной магистрали в эксплуатацию запланирована на III квартал 2026 года.