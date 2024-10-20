Рекламу наркотиков на стенах домов и школ выявили и устранили в Мытищах

Написанные на зданиях адреса и телефоны, по которым можно приобрести наркотики в Мытищах, заретушировали специальной краской. Подобные акции могут предотвратить распространение запрещенных веществ.

Распространение незаконной рекламы наркотических средств и психотропных веществ выявили и устранили на территории городского округа Мытищи. Рейд по осмотру фасадов жилых и нежилых зданий, детских и спортивных площадок, а также остановок общественного транспорта провели для того, чтобы остановить распространение наркотиков.

Наркотическая зависимость может сформироваться буквально с первого употребления. Порой достаточно всего двух месяцев, чтобы довести человека до смерти.

Увидевшие надписи в общественных местах с адресом, по которому можно приобрести наркотические средства, могут сообщить об этом на электронную почту: terbez@mytyshi.ru с указанием точного места и по возможности приложением фотографии надписи.

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