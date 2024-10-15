Реки в Мытищах расчистят от загрязнений

Представители администрации города Мытищи решили создать рабочую группу по пресечению загрязнения рек Работни и Яузы. Сейчас ведут масштабную работу по очистке коллектора. До конца ноября планируют сделать пескоуловитель.

Заместители главы городского округа Мытищи, представители администрации и муниципального бюджетного учреждения «Леспаркхоз» провели совещание по улучшению экологического состояния рек Работни и Яузы.

Очистка ливневой канализации и труб от засоров реки Работни планируется, после установления пескоуловителя и прочищения коллектора, в котором она протекает. Береговую зону и акватории Яузы освободят от незаконных построек и несанкционированных выпусков сточных вод.

Когда все источники загрязнения экологии устранят, воду в реках планируют тщательно очистить.

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