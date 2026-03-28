Реки Подмосковья освободятся ото льда до конца марта

В ближайшие дни воздух прогреется до +15…+18 градусов — это на шесть-восемь градусов выше нормы. Уровень воды в реках может подняться на 20–70 сантиметров за сутки.

Увеличатся затопления пойм Северки и Пахры. Полностью очистятся ото льда все реки региона.

В МЧС предупредили о возможных переливах низководных мостов и подтоплениях подвалов, особенно в Домодедовском и Луховицком районах. Лед на водоемах уже не сплошной — выходить на него опасно.

Ранее москвичей предупредили, что дожди начнутся в столице в начале следующей недели.