Рейтинг ветеринарных клиник опубликовали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:55 Рейтинг ветеринарных клиник опубликовали в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Жители Московской области оставили свыше семи тысяч отзывов р работе ветеринарных станций. На их основе в Подмосковье сформировали рейтинг клиник. Так, шесть организаций поднялись в топе.

«На основе рейтинга, составленного по отзывам и оценкам жителей, большая часть учреждений Госветслужбы превышает 4,9 балла. Для нас это признание отличной работы и высокого уровня обслуживания клиентов», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

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По его словам, 17 ветклиник оказались лучшими в рейтинге «Яндекса». Напомним, по всем интересующим вопросам жителям Подмосковья следует обращаться по телефону единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: 8 (495)668-01-25.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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