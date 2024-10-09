Рейтинг больницы в Мытищах вырос на общероссийском сервисе

Оценка пользователями работы больницы Мытищ на сервисе «Яндекс.Карты» улучшилась с прошлого года. Жители муниципалитета стали оставлять больше хороших отзывов о работе учреждения.

Сейчас рейтинг больницы в Мытищах на сервисе достиг 4,4 балла. Показатель увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Очень важно, что на сервисе „Яндекс.Карты“ у каждого нашего отделения есть своя страница, где все желающие могут оставить отзыв, пожелания или благодарность. Мы очень внимательно следим и анализируем каждый отзыв в режиме онлайн, в некоторых случаях проводим служебные проверки и стараемся, насколько это возможно, дать пациентам полноценный ответ, помочь. Это еще один инструмент для обратной связи с жителями, которой мы уделяем большое внимание. Многие обращения помогают нам решать именно те вопросы, которые беспокоят наших пациентов», — прокомментировала заместитель главного врача по общим вопросам Ирина Кузнецова.

Самый высокий рейтинг оказался у травмпункта — 4,9 балла. В отзывах пациенты указывают имена и фамилии медицинских работников и пишут благодарности.

Отметим, что оставить обращение также можно через соцсети или написать отзыв на сервисе «Яндекс.Карты». Также работает телефон горячей линии: +7 (498) 602-03-59 доб. 18035.

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