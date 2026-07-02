Рейды против выезда на встречную полосу начались в Воскресенске

Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» продлится с 29 июня по 5 июля. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей, чтобы предотвратить аварии.

Опасный маневр часто приводит к самым тяжелым последствиям, поэтому инспекторы усилили надзор за дорожным движением в местах, где выезд на встречную полосу запрещен. Полицейские напоминают, что обгон связан с превышением скорости и риском.

Водители часто неправильно оценивают интенсивность движения, состояние дороги и погодные условия. Госавтоинспекция призывает водителей не совершать необдуманных маневров. Необдуманные действия могут стоить жизни.

Среди участников дорожного движения распространяют печатную продукцию и световозвращающие аксессуары. Рейд направлен на повышение дисциплины водителей и снижение случаев дорожно-транспортных происшествий.