Рейды по участкам с нецелевым использованием прошли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 23:46 Рейды по участкам с нецелевым использованием прошли в Подмосковье Министерство имущественных отношений Московской области

Читать 360 в

Специалисты Министерства имущественных отношений Московской области провели осмотры территорий, где участки земли используются не по целевому назначению. Рейды прошли с 10 по 12 мая в Наро-Фоминске, Красногорске и Мытищах.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, в трех муниципалитетах удалось выявить много нарушений.

Реклама

«Земля под ИЖС или ЛПХ, а по факту на участках ведется незаконная деятельность, к примеру, работы по резке металла, приемке грунтов, изготовление памятников, гостиничный бизнес и так далее, что противозаконно. И не только с точки зрения нецелевого использования, но и со стороны экологического правонарушения», — рассказала Адигамова.

Она добавила, что за три дня рабочих выездов выявлено почти 60 нарушений по нецелевому использованию. Чем ближе к МКАД, к федеральным, региональным трассам, тем больше проблемных объектов.

«Цель, которую мы поставили перед собой, совершая такие выезды, — определить соответствующие меры и алгоритмы, чтобы помочь бизнесу продолжить вести деятельность, но на законных основаниях, а главное, не доставлять дискомфорт рядом проживающим жителям», — заключила Адигамова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».