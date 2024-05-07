Земельные инспекторы Подмосковья осмотрели свыше 50 тысяч участков | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 17:07 Земельные инспекторы Подмосковья осмотрели свыше 50 тысяч участков Пресс-служба Минимущества МО

Читать 360 в

Земельные инспекторы уже произвели обследование 50,5 тысячи земельных участков с начала текущего года. Основная цель таких проверок — выявление неиспользованных объектов, случаев нецелевого использования земли, самозахвата и других нарушений земельного законодательства.

Всего до конца 2024 года планируется проверить 364 тысячи участков, что на 50 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Реклама

«И почти в два раза превосходит показатель 2022 года», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она также отметила лидеров среди муниципалитетов Подмосковья по количеству проверенных участков с начала года. Среди них выделились Ступино, Серпухов, Одинцово и Волоколамский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».