Рейды по соблюдению противопожарного режима прошли в Мытищах

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Министерства по чрезвычайным ситуациям по городскому округу провели рейд на территории Мытищинского лесопарка. В мероприятии также участвовали представители полиции, лесной охраны и народной дружины

Практически возле каждой беседки люди жарили шашлык на мангале. Отдыхающие выражали искреннее недоумение и возмущались тем, что сотрудники министерства составляют протокол об административном нарушении. Информационные таблички о запрете при этом были размещены по всему парку и на самих беседках для отдыха.

Самой частой причиной лесных пожаров стала беспечность тех, кто при посещении леса пренебрег основными правилами пожарной безопасности в нем. Разведение костров и мангалов в лесных и парковых зонах полностью запрещено. Нарушителей особого режима, требующего строгого соблюдения правил пожарной безопасности, будут привлекать к административной ответственности и штрафу от 10 тысяч рублей.