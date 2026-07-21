Рейды по шашлычным местам проведут в Мытищах

В связи с установлением особого противопожарного режима на территории Московской области в лесопарковых зонах городского округа Мытищи усилено патрулирование. Сотрудники МЧС России совместно с представителями лесной охраны, полиции и народными дружинниками проводят еженедельные профилактические рейды по лесопарковым зонам.

Основной целью проводимых мероприятий является предупреждение возгораний и защита зеленых массивов от огня. Маршруты патрулей пролегают как по центральным аллеям, так и по отдаленным окраинам лесопарков, где отдыхающие часто пытаются укрыться от посторонних глаз. Особое внимание уделяется пресечению нарушений правил пожарной безопасности.

Жителям и гостям округа напоминают, что в период действия особого режима категорически запрещается разжигать открытый огонь, использовать мангалы и жаровни, а также сжигать сухую траву и мусор. Даже тлеющий окурок или непотушенная спичка могут стать причиной масштабного лесного пожара.

За разведение костров в неустановленных местах и нарушение противопожарных требований предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, а суммы штрафов в период особого режима значительно возрастают.

Межведомственные рейды будут проводиться на регулярной основе до полной отмены особого противопожарного режима. Администрация и профильные службы призывают граждан соблюдать требования пожарной безопасности и ответственно относиться к сохранению природных территорий.