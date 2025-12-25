Рейды по профилактике пожарной безопасности прошли в Химках

Меры по профилактике пожарной безопасности в преддверии новогодних праздников усилили в Химках. Сотрудники пожарного надзора проводят рейды и рассказывают жителям о правилах безопасного отдыха.

Пиротехника является одним из самых популярных атрибутов праздника, но при неправильном использовании она несет серьезную опасность. Фейерверки и салюты можно запускать исключительно на специально отведенных площадках, расположенных вдали от жилых домов, построек, деревьев и линий электропередач, а также на открытых территориях, утвержденных администрацией округа.

Важно внимательно изучить инструкцию при работе с пиротехникой и соблюдать рекомендованную дистанцию для зрителей. Запускать изделия следует только в безветренную погоду, а покупать их — исключительно в лицензированных магазинах. Инспекторы пожарного надзора в период новогоднего ажиотажа проверяют торговые точки: для продавцов установлены строгие требования к хранению продукции. Нарушители — как предприниматели, так и жители — рискуют получить административную ответственность и штрафы.

«Пиротехническая продукция должна быть защищена от свободного доступа и находиться в негорючих шкафах или на специальных стеллажах. Покупатель должен иметь возможность ознакомиться с описанием изделия, инструкцией и сроком годности», — подчеркнул государственный инспектор городскому округу Химки по пожарному надзору Федор Торопцев.

Особое внимание стоит уделить безопасности в домах и местах проведения мероприятий в праздничные дни. Электроприборы нельзя оставлять включенными без присмотра. Необходимо следить за исправностью елочных гирлянд, а также не загромождать эвакуационные выходы и иметь под рукой первичные средства пожаротушения. Соблюдение этих простых правил поможет провести новогодние праздники спокойно и безопасно, не испортив их.