Рейды по пресечению передвижения по территории зон отдыха на мототехнике провели в Люберцах

В выходные дни сотрудники Дирекции Люберецких парков и охраны проводят регулярные рейды, направленные на пресечение передвижения по территории зон отдыха на мототехнике. Жителям разъясняют правила нахождения на парковой территории.

Профилактические рейды уже прошли в лесопарках «Чемпион» в Дзержинском и «Лесная опушка» в поселке Октябрьский.

Директор Дирекции Люберецких парков Вячеслав Звездилин отметил: «С водителями мотоциклов, питбайков, мопедов, квадроциклов проводим профилактические беседы. Напоминаем о правилах парковой территории, согласно которым передвижение на мототехнике в лесопарке запрещено. Также в ходе рейда проверяем пикниковые зоны, в которых запрещено разводить костры и использовать мангалы».

Следующий рейд, который пройдет в парке «Малаховское озеро», запланирован на ближайшие выходные. Для участия в нем будут приглашены сотрудники полиции, МЧС и неравнодушные жители.