Рейды по пожарной безопасности провели в садоводческих товариществах Истры

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Из-за возможности лесных пожаров в городском округе Истра проводят рейды в местах отдыха, садоводческих товариществах и частном секторе. За нарушение правил безопасности нарушителям грозит штраф.

Из-за жаркой погоды лесничие, полиция и сотрудники МЧС проводят совместные рейды. Часто причиной возгорания бывает именно человеческий фактор. Специалисты проводят профилактические беседы о необходимости соблюдения правил санитарной и пожарной безопасности в лесах, а также раздают брошюры и напоминают об ответственности за разжигание костров.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей. В случае обнаружения возгорания, позвоните по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по номеру — 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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