Рейды по пожарной безопасности прошли в Мытищах

18 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи совместно с представителями ГИМС и МВД провели рейды в прибрежных зонах водоемов. Инспекторы информировали жителей о действующих ограничениях.

Горожанам напомнили, что в условиях особого противопожарного режима строго запрещено разведение открытого огня.

Во время выездной инспекции были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. По каждому случаю составлены протоколы об административных правонарушениях. Рейды будут проходить весь летний сезон не только в прибрежных зонах водоемов, но и в лесопарках.

«Уважаемые жители! С 22 апреля на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. Категорически запрещается разводить открытый огонь вне специальных площадок, проводить пожароопасные работы. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112», — сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.