Рейды «Пешеходный переход» пройдут в Одинцове с 1 по 14 сентября

Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции до 14 сентября проведут профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход». Главная задача этого проекта — снизить количество дорожно-транспортных происшествий и травм, связанных с участием пешеходов.

Так, для снижения риска происшествий на дороге водители должны заблаговременно снизить скорость перед пешеходным переходом и, если пешеход начал переход дороги или находится близко к границе «зебры», полностью остановиться. Это позволяет пешеходу переходить проезжую часть безопасно и без спешки, а водителю — пропустить людей и продолжить движение после того, как путь будет свободен.

Пешеходы обязаны убедиться, что водитель их заметил и готов пропустить их дорогу перед тем, как выходить на проезжую часть. Важно помнить: переходить дорогу следует только на установленных переходах — переход по неустановленным участкам дороги воспрещен.

Профилактические рейды «Пешеходный переход» будут проводиться в сентябре во всех муниципальных образованиях Московской области.

Цель мероприятия — повысить культуру безопасного поведения на дорогах и минимизировать риск столкновений между водителями и пешеходами за счет взаимного соблюдения правил и своевременного реагирования на ситуацию на переходах.