Рейд «Веломотоскутер» провели в Одинцовском округе

Так, во время бесед с владельцами питбайков им разъяснили запрет на использование этого транспорта на общественных дорогах. Это внедорожная мототехника, не предназначенная для движения по городу, ездить по улицам можно только на специально отведенных трассах или закрытых территориях.

Управление таким средством на дорогах общего пользования и передача управления несовершеннолетним — это грубые нарушения правил дорожного движения. Владельцам мототехники раздали информационные листовки, разъясняющие правила и ограничения, связанные с использованием двухколесного транспорта.

