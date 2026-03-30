Рейд против питбайкеров-нарушителей провели в Истре

Сотрудники полиции в Истре провели рейд против питбайкеров, катающихся в неположенных местах. Чаще всего нарушителями становятся подростки, которые не затрудняют себя тем, чтобы выучить Правила дорожного движения.

Самой эффективной мерой оказывается разговор с родителями. Им выписывают штрафы за ненадлежащее выполнение обязанностей и передачу управления транспортным средством человеку без прав.

Начальник отдела ГАИ «Истринский» подполковник полиции Андрей Новиков призвал родителей не покупать детям такую технику.

«К сожалению, мы очень часто видим, чем все это заканчивается. Нередко видим слезы родителей», — добавил офицер.

Ранее Минтранс Московской области предложил несколько мер, чтобы ограничить использование питбайков в регионе.