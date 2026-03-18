В Подмосковье планируют ограничить использование питбайков несовершеннолетними

Министерство транспорта Московской области совместно с подмосковным отделением партии «Единая Россия» выступили с инициативой ограничить использование питбайков среди несовершеннолетних в регионе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В настоящее время обсуждаются две инициативы, которые были представлены на круглом столе Московской областной Думы. Первая из них предполагает запрет на продажу топлива лицам младше 18 лет и планируется к реализации в апреле, ко времени начала мотосезона. Вторая инициатива, находящаяся в стадии разработки, предусматривает запрет на продажу питбайков без участия специализированных спортивных клубов.

«За последние несколько лет питбайки стали очень популярными у подростков, что стало большой проблемой, так как дети выезжают на дороги общего пользования и становятся участниками ДТП», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Минтрансе подчеркнули, что питбайки популярны среди несовершеннолетних, поскольку их не нужно ставить на учет и для них не требуются водительские права. Однако питбайк является спортивным инвентарем и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Его использование разрешено только на закрытых спортивных трассах и треках.

