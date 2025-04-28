Рейд по выявлению уклонистов от военной службы прошел в Чехове

С 1 апреля в России проходит весенний призыв в Вооруженные силы. На территории железнодорожной станции и вокзальной площади сотрудники следственного комитета по Чеховскому гарнизону, военного комиссариата муниципалитета и ОМВД России провели проверку постановки на воинский учет.

Представители силовых структур заходили в магазины и забегаловки, проверили тех, кто работает рядом с автовокзалом, а также прохожих — всех, кто только недавно стал гражданином России.