Рейд по выявлению уклонистов от военной службы прошел в Чехове

С 1 апреля в России проходит весенний призыв в Вооруженные силы. На территории железнодорожной станции и вокзальной площади сотрудники следственного комитета по Чеховскому гарнизону, военного комиссариата муниципалитета и ОМВД России провели проверку постановки на воинский учет.
Представители силовых структур заходили в магазины и забегаловки, проверили тех, кто работает рядом с автовокзалом, а также прохожих — всех, кто только недавно стал гражданином России.
«В ходе проведения указанных мероприятий на территории железнодорожной станции и вокзальной площади муниципального округа Чехов проверено 26 граждан. Из них выявлены двое, получившие гражданство Российской Федерации и уклоняющиеся от постановки на воинский учет и призыва на военную службу», — рассказал старший следователь-криминалист, старший лейтенант юстиции Артем Ковалев.
Нарушителям на месте вручили повестки в военный комиссариат для постановки на воинский учет.
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