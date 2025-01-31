Рейд по выявлению незаконных построек прошел в деревне Новогрязново

Представители администрации провели выездную проверку самостроев в мытищинской деревне Новогрязново. Комиссия выявила нарушения в сфере землепользования: самозахват территорий и незаконную коммерческую деятельность на участках, отведенных под индивидуальное жилое строительство.

Жители Новогрязново жаловались на постоянный запах химикатов. Производство обнаружили за высокими заборами на землях, предназначенных для личного подсобного хозяйства. По словам директора управления экологии администрации городского округа Мытищи Артура Суворова, предприятие занимается обращением с химическими веществами и производством из полипропиленовых гранул.

Помимо этого, на одном из частных участков комиссия обнаружила автосервис с подъемниками, складом автозапчастей и профессиональной покрасочной камерой. При этом у владельцев земли нет разрешения на такую деятельность. Также на участках, предназначенных для индивидуального жилья в Новогрязново, открыли коммерческий детский сад, сдают помещения под офисы и организуют общежития.

Каждый случай рассмотрят на профильных межведомственных комиссиях, а затем примут меры.