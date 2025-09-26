Рейд по выявлению незаконной выносной торговли прошел в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг Мытищ провели очередной рейд с целью выявления фактов незаконной выносной торговли. Были зафиксированы четыре случая нарушений, которые касались продажи сезонных фруктов и овощей за пределами торгового павильона.

Нарушения обнаружили на улице Центральной, дом 91, по Новомытищинскому проспекту, дом 39, а также на Тенистом бульваре, дом №9.

Согласно действующему законодательству Московской области, розничная торговля, а также предоставление услуг общественного питания и бытовых услуг вне специально отведенных для этого мест считаются административными правонарушениями.

По каждому из выявленных случаев были составлены протоколы об административных правонарушениях, и нарушителям назначены штрафные обязательства.

Уже было составлено с начала 2025 года 23 протокола о нарушениях в сфере торговли, из которых 17 случаев сопровождались изъятием товаров у нарушителей. Управление потребительского рынка и услуг Мытищ продолжает проводить регулярные рейды и проверки, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной торговли.