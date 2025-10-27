Рейд по выявлению незаконной торговли алкогольной продукцией прошел в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг в ночь с 23 на 24 ноября провели очередное контрольное мероприятие по выявлению фактов реализации алкогольной продукции после 23 часов. Проведены контрольные закупки, в результате которых два предпринимателя привлечены к административной ответственности, изъято 40 бутылок пива и 108 бутылок крепкого алкоголя.

Рейд прошел совместно с представителями Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Мытищинское», Народной дружиной имени Колпакова и общественниками из «Русской Общины Мытищи»

В поле зрения попали два магазина «Продукты», расположенных по адресам: Олимпийский проспект, дом 15 корпус 4, улица Летная, дом 28 корпус Проверка торговых объектов на территории округа продолжится.

Жителям напомнили, что в случае выявления нарушений в торговых точках, можно обратиться в управление потребительского рынка и услуг администрации городской округ Мытищи по адресу: Новомытищинский проспект, дом 30/1, по телефону 8 (495) 581-13-48, на электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru