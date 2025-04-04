Рейд по выявлению незаконной торговли алкоголем возле школ прошел в Котельниках

В городском округе Котельники прошел рейд, направленный на выявление нарушений запрета продажи алкогольной продукции вблизи образовательных учреждений. Проверку провели сотрудники отдела Потребительского рынка и услуг администрации округа совместно с представителями Котельниковского отдела полиции и депутатом Ириной Матейчук.

В ходе проверки был зафиксирован случай нарушения в магазине «Продукты 24», расположенном по адресу: микрорайон Парковый, дом № 2. Торговая точка находилась в непосредственной близости от детского сада «Маргаритка», что является нарушением законодательства.

По итогам рейда были составлены протоколы. Алкогольная продукция, обнаруженная в магазине, была изъята. Власти округа подчеркнули, что подобные проверки будут продолжаться для предотвращения подобных нарушений.