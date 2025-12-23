Рейд по выявлению незаконной торговли алкоголем прошел в Мытищах

Сотрудники Управления потребительского рынка и услуг совместно с Межмуниципальным управлением Министерства внутренних дел России «Мытищинское» и народной дружиной имени Колпакова провели очередной мониторинг торговых объектов в Мытищах. Предпринимателей из Мытищ в итоге привлекли к ответственности за незаконную продажу алкогольных напитков.

Троих предпринимателей в результате проверки привлекли к административной ответственности за продажу алкогольной продукции без лицензии. Сотрудники администрации Мытищ также изъяли 68 бутылок крепкого алкоголя в торговых точках: «Минимаркет» на улице Борисовка, дом 2; «Продукты» на проспекте Астрахова, дом № 10; «Авокадо» на проспект Астрахова, дом № 1.

Кроме того, в магазине «Минимаркет», расположенном по адресу: улица Борисовка, дом № 2, выявлен факт продажи детской негазированной воды с истекшим сроком годности. 12 бутылок просроченной продукции оперативно утилизировали. Информацию о нарушении направили в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.