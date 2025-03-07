Рейд по выявлению незаконной торговли алкоголем прошел в Котельниках

Мероприятия по выявлению нарушений правил реализации алкогольной продукции проходят в муниципалитете регулярно. Очередная проверка была проведена в ночь с 6 на 7 марта.
В рейде участвовали представители отдела по защите прав потребителей, отдела полиции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое». Целью мероприятия было выявление объектов, незаконно торгующих алкоголем после 23:00.
Факт продажи алкоголя в запрещенное время был зафиксирован в продуктовом магазине на Кузьминской улице. Сотрудник предприятия торговли продал проверяющим две бутылки пива.
На месте было написано заявление в полицию, которое патрульно-постовая служба передала в дежурную часть для дальнейшего оформления административного протокола. Алкогольная продукция была изъята.
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