Рейд по выявлению незаконной торговли алкоголем прошел в Котельниках

Мероприятия по выявлению нарушений правил реализации алкогольной продукции проходят в муниципалитете регулярно. Очередная проверка была проведена в ночь с 6 на 7 марта.

В рейде участвовали представители отдела по защите прав потребителей, отдела полиции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое». Целью мероприятия было выявление объектов, незаконно торгующих алкоголем после 23:00.

Факт продажи алкоголя в запрещенное время был зафиксирован в продуктовом магазине на Кузьминской улице. Сотрудник предприятия торговли продал проверяющим две бутылки пива.

На месте было написано заявление в полицию, которое патрульно-постовая служба передала в дежурную часть для дальнейшего оформления административного протокола. Алкогольная продукция была изъята.