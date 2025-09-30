Рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Воскресенске

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» будет проводиться на территории городского округа до 5 октября. Целью рейда является снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и стабилизации аварийной обстановки по причине управления транспортными средствами людьми в состоянии опьянения.

Автоинспекторы будут проводить массовые проверки. На конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверят на трезвость максимальное количество водителей, после чего полицейские переместятся в другие точки и повторят процедуру.

Сотрудники Госавтоинспекции и активисты общественных объединений также организуют тематические мероприятия, ориентированные на различные возрастные и социальные слои населения.

Отдел Госавтоинспекции УМВД России по Воскресенску просит участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, по номеру 112, телефону дежурной части отдела Госавтоинспекции 8-496-445-02-03 или ближайшему наряду ДПС.