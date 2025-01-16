Рейд по выявлению нелегальных услуг такси прошел в Мытищах

В Мытищах продолжаются рейды по выявлению нарушений в сфере перевозок такси. Они организованы территориальным отделом № 1 Управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с ОГИБДД и при участии сотрудников администрации округа.

В 2024 году в рамках этих мероприятий было вынесено 519 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 1 млн 680 тысяч рублей. На специализированную стоянку до принятия решений были перемещены 105 транспортных средств, использовавшихся для перевозок с нарушением законодательства. Также перевозчикам легковых такси было объявлено более 150 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере таксомоторных перевозок будет продолжена и в 2025 году. Цель данных мероприятий — повышение безопасности пассажиров, обеспечение соблюдения законодательства и создание условий для добросовестной конкуренции среди перевозчиков.