Сегодня 13:57 Рейд по выявлению нелегальных работников прошел в Люберцах 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Плановые проверки — важная часть профилактической работы: они помогают выявлять нарушения миграционного и трудового законодательства. Очередной такой рейд прошел в Люберцах.

Сотрудники полиции совместно с представителями Главного управления региональной безопасности Московской области и администрации округа проверили объекты на Инициативной улице и Октябрьском проспекте, в том числе точки торговли, предоставления услуг и заведения общественного питания.

«В Люберцах очень много обращений граждан, люди жалуются на большое количество мигрантов, которые работают на торговых объектах. Поэтому был для проведения данного мероприятия был выбран именно этот городской округ», — рассказал консультант управления развития торговли Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Казанцев.

В ходе рейда было проверено более семи объектов. Особое внимание уделили наличию разрешений на работу или патентов у иностранных граждан, а также законности размещения торговых точек. По итогам проверки составлены протоколы и выписаны штрафы, сумма которых может достигать 50 тысяч рублей. Нарушители доставлены в отделение полиции.