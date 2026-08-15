Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков отходов прошел в Люберцах

В районе Марусино на Зенинском шоссе сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области, Министерства экологии и природопользования, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Госавтоинспекции и администрации городского округа Люберцы провели рейд по пресечению деятельности «серых возчиков» — нелегальных перевозчиков, осуществляющих несанкционированный сброс отходов. В ходе проверки 25 единиц транспорта выявлены три нарушения действующего законодательства, составлены административные материалы, а также пресечена попытка сброса 70 кубометров строительных отходов в неустановленном месте.

В ходе рейда инспекторы проверили наличие разрешительной документации у водителей большегрузов, включая талоны на перевозку и подтверждение места утилизации груза. Как пояснил начальник управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы Иван Тарасов, при отсутствии таких документов у сотрудников есть все основания предполагать, что отходы будут вывезены на несанкционированную свалку. Именно такие случаи становятся причиной образования стихийных свалок на обочинах, в лесах, полях и даже водоемах, нанося серьезный ущерб экологии и эстетическому облику территории.

Инспектор экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области Дмитрий Василенко сообщил, что из 25 проверенных машин три нарушали законодательство, в отношении них составлены административные протоколы, которые будут направлены на рассмотрение. Кроме того, в ходе рейда удалось предотвратить сброс около 70 кубометров строительного мусора.

Нарушители, как правило, оправдываются незнанием законов, однако незнание не освобождает от ответственности. Штрафы для граждан составляют до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Сотрудники люберецкого управления по экологии регулярно проводят подобные рейды, а также отрабатывают жалобы жителей, оперативно ликвидируя обнаруженные свалки. В помощь инспекторам работает система «Безопасный город», которая фиксирует передвижение грузового транспорта. Благодаря системной работе количество несанкционированных свалок в округе заметно сократилось, однако проблема сохраняется, и рейды будут продолжены.