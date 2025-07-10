Рейд по выявлению нарушителей правил парковки прошел в Котельниках

Борьба с автовладельцами, оставляющими свои транспортные средства в неположенных местах, регулярно ведется в муниципалитете. Очередное мероприятие по выявлению автомобилей, мешающих вывозу твердых коммунальных отходов и уборке территории, провели в ночь на 7 июля.

Административная комиссия городского округа совместно с инспекторами областного Министерства чистоты зафиксировала 10 случаев парковки автомобилей там, где они препятствовали вывозу ТКО. Транспортные средства из микрорайона Белая дача и с Кузьминской улицы эвакуировали на специальную стоянку.

Всего за июнь текущего года за создание препятствий вывозу твердых коммунальных отходов оштрафовали 180 автовладельцев на сумму 1 140 000 рублей, а за размещение 41 транспортного средства, в том числе брошенных или разукомплектованных, на участках с зелеными насаждениями, выписаны штрафы на сумму 51 000 рублей.

Напомним, что парковка машин вблизи контейнерных площадок создает серьезные помехи мусоровозам, которые не могут добраться до баков с отходами. Жители Котельников могут сообщать о нарушениях через раздел «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел».