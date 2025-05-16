Рейд по выявлению нарушений в торговле алкоголем прошел в Котельниках

Очередное плановое мероприятие по выявлению нарушений законодательства в сфере торговли алкогольной продукцией вблизи образовательных учреждений прошло в муниципалитете. В рейде участвовали представители отдела потребительского рынка и услуг администрации округа и представители отдела полиции межмуниципального управления МВД России «Люберецкое».

Во время рейда была проверена территория, прилегающая к частному детскому саду «Фаня» в микрорайоне Сосновая. В магазине «Фасоль» было выявлено нарушение запрета на реализацию алкоголя в пределах установленных санитарных и охранных зон.

Алкогольную продукцию изъяли из оборота, а на владельцев магазина составили протокол по факту незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Заявление передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Регулярные проверки торговых точек, расположенных вблизи социально значимых учреждений, будут продолжены. Основной целью таких рейдов является обеспечение безопасности и соблюдение закона.