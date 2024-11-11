Рейд по выявлению нарушений правил торговли алкоголем провели в Мытищах

Управление потребительского рынка и услуг Мытищ совместно с полицией и общественной дружиной провели рейды по пресечению продажи спиртных напитков в ночное время. Сотрудники выявили нарушения в трех магазинах.

Продавец-мигрант продал на Новомытищинском проспекте, 7 пиво проверяющему сотруднику. После у него обнаружили нарушения в его миграционных документах. Продавца выдворят из России, а предпринимателя ожидает штраф.

Такая же история повторилась на Олимпийском проспекте, 15, корпус 4: была продана пивная продукция в ночное время. Продавца и работодателя ожидает штраф. В продаже сигарет без акциза и крепкого алкоголя уличили магазин на Индустриальной улице, 3а. Алкоголь изъят, а материалы по табачным изделиям переданы в Единую информационно-аналитическую систему для дальнейшей проверки.

Продажу спиртных напитков в ночное время прекратили в магазинах на улицах Воровского, 2 и Стрелковая, 21. Контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли будет продолжаться. Проверки охватывают широкий спектр направлений, включая пресечение нелегальной торговли и соответствие объектов всем нормам и требованиям.

Жители Мытищ при обнаружении нарушений в сфере торговли могут обратиться в Управление потребительского рынка и услуг по адресу: Новомытищинский проспект, 30/1 и телефону 8 (495) 581-13-48

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