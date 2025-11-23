Рейд по выявлению нарушений правил торговли алкоголем прошел в Мытищах

Проверку торговых объектов провели сотрудники управления потребительского рынка и услуг и представители муниципального управления МВД России «Мытищинское». Они выявили ряд нарушений.

К административной ответственности привлекли двух предпринимателей. Это владелец магазина пивных напитков и продуктовой точки. Они продавали алкоголь в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, вход в который находится более чем 30 метров от улично‑дорожной сети.

Еще один предприниматель добровольно прекратил продажу такой продукции. Собственника торговой точки «Продукты» в доме № 23/7 на Новомытищинском проспекте привлекли к ответственности за продажу в зоне запрета и реализацию крепкого алкоголя без лицензии. У него изъяли 20 бутылок пива и 16 бутылок крепкого алкоголя.

По словам главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, сотрудники администрации, правоохранители и общественники продолжат контроль в этом направлении.