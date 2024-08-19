Рейд по выявлению нарушений правил езды на самокатах прошел в Мытищах

Правоохранители и операторы каршеринга провели рейд на станции Мытищи. Нарушители получили штрафы по 800 рублей за несоблюдение правил поездок на мобильном транспорте.

Решение провести рейд приняли в том числе из-за обращений жителей. Специальная комиссия прошла в мытищинской администрации управления транспорта и дорожного хозяйства с участием представителей госавтоинспекции и операторов каршеринга. Принято решение о совместных действиях, направленных на снижение количества нарушений владельцами и арендаторами средств индивидуальной мобильности, в том числе — проведение рейдов.

Основные нарушения — пересечение пешеходного перехода на транспортном средстве. Штраф за него 800 рублей. Если самокат взят в аренду, оператор имеет право заблокировать нарушителю доступ к его услугам. Также штрафуется езда вдвоем-втроем. Запрещены услуги каршеринга и несовершеннолетним. Аккаунт, с которого поступила оплата, также может быть заблокирован. Нарушителям были выписаны штрафы за неспешивание на переходе, и за езду на арендованном электрическом самокате лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. Их аккаунты оператором заблокированы.

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