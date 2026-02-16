Рейд по выявлению нарушений миграционных законов провели в Котельниках

На территории городского округа Котельники регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на контроль за соблюдением иностранными гражданами правил въезда и пребывания в России. Очередной рейд прошел 16 февраля в районе станции метро «Котельники».

В мероприятии были задействованы сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области и представители Народной дружины городского округа Котельники.

Около 250 иностранных граждан проверили на соблюдение миграционного законодательства с использованием электронной базы данных. По итогам рейда 35 человек доставлены в отдел полиции для оформления административных материалов. В отношении двоих из них принято решение об административном выдворении за пределы страны.

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства на территории округа продолжается.