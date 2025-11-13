Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске сотрудники Управления по вопросам миграции ГУВД МО при содействии «Солнечногорской народной дружины» провели очередной рейд. Он был направлен на выявление случаев несоблюдения миграционного законодательства.

Во время проверки у 121 иностранного гражданина изучили миграционные карты, паспорта и действующие патенты на осуществление трудовой деятельности.

«В результате по подозрению в нарушении миграционного законодательства были задержаны и доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов 28 человек. Рейды были проведены в различных частях города», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Выездные инспекционные мероприятия с участием «Солнечногорской народной дружины» продолжатся. Они будут проводиться как по адресам проживания иностранных граждан, так и на объектах, где работают мигранты.