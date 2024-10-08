Рейд по проверке торговых точек прошел в Мытищах

В Мытищах состоялся рейд по выявлению объектов торговли, которые не заключили договор с региональным оператором о вывозе мусора. Такие мероприятия теперь будут проводиться на регулярной основе.

Проверку проводили работники управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управления потребительского рынка и услуг, а также представители Сергиево-Посадского регионального оператора и полицейские.

В итоге выяснилось, что две торговые точки заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, еще одна занимается оформлением документов.

Администрация Мытищ советует владельцам торговых объектов заключить договоры на вывоз мусора как можно скорее. Рейды по предприятиям торговли будут проводиться постоянно.

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