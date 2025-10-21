Рейд по соблюдению правил уличной торговли прошел в Мытищах
Жители городского округа Мытищи с начала года направили 166 обращений по поводу нарушений в сфере торговли. Сотрудники ведомства составили 53 протокола, из них 48 — с изъятием товаров.
Управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи продолжает активную работу по выявлению и пресечению фактов незаконной уличной торговли.
Мытищи, по итогам проверок, заняли лидирующие позиции в регионе. Больше всего выявленных фактов уличной торговли по числу протоколов за неделю. Высокий рейтинг также по количеству протоколов с изъятием товаров и по общему числу составленных протоколов в области.
Сообщить о факте незаконной уличной торговли можно в управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа на Новомытищинском проспекте, дом 30/1. Обратиться также можно по телефону 8 (495) 581-13-48 или на электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru.