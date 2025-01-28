Рейд по соблюдению правил перевозки детей прошел в Воскресенске

В городском округе Воскресенск сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами провели акцию «Маленький пассажир — большая ответственность». Основной целью мероприятия стало привлечение внимания водителей к важности соблюдения правил перевозки детей в автомобилях

Полицейские напомнили автолюбителям о необходимости использования детских удерживающих устройств и правильного применения ремней безопасности. Особое внимание было уделено выбору подходящего способа перевозки ребенка в зависимости от его возраста, веса и роста.

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительные беседы с водителями, рассказав, как правильно выбирать детское кресло и в каких случаях допустимо использование штатных ремней безопасности. Водителям вручались памятки с рекомендациями по обеспечению безопасности маленьких пассажиров, а дети получили в подарок световозвращающие элементы, которые помогут сделать их заметнее на дороге в темное время суток.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что безопасность детей на дороге — это ответственность каждого взрослого. Сотрудники Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила перевозки детей, чтобы предотвратить возможные трагедии.

Подобные профилактические акции будут продолжаться, ведь безопасность юных пассажиров остается приоритетной задачей для всех служб, отвечающих за порядок на дорогах.