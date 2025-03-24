Рейд по соблюдению правил перевозки детей прошел в Воскресенске

В рамках социальной акции «Один щелчок спасает жизнь» сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами провели в Воскресенске профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло». Целью акции стало привлечение внимания к необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Во время рейда инспекторы применяли метод «массовой проверки», проверяя максимальное количество автомобилей на определенном участке дороги за ограниченное время.
Автоинспекторы вместе с волонтерами напомнили водителям о важности соблюдения правил перевозки детей, подчеркнув, что даже на коротких расстояниях необходимо использовать детские кресла и ремни безопасности. Участникам мероприятия раздавали информационные листовки, а маленьким пассажирам вручали световозвращающие аксессуары для повышения их безопасности.
В ходе проверки было осмотрено более 60 автомобилей. Нарушений, связанных с перевозкой детей не выявлено.
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