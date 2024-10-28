Рейд по соблюдению правил перевозки детей прошел в Лобне

Профилактические рейды «Ребенок-пассажир» регулярно проводятся в Лобне. Автоинспекторы проверяют, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобиле.

Главной целью таких мероприятий является снижение количества случаев детского травматизма и гибели в дорожно-транспортных происшествиях. Проверки помогают предотвратить нарушения установленных требований к перевозке детей.

В минувшие выходные в городском округе прошла акция «Маленький пассажир — большая ответственность». Сотрудники ГАИ проверили более 100 транспортных средств. В одном случае водитель нарушил правила перевозки ребенка в салоне автомобиля.

Автоинспекция в очередной раз напомнила, что безопасность детей должна всегда находится на первом месте для любого водителя, даже если поездка занимает непродолжительное время.

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